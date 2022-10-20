Нижний Новгород, , 20:54 — REGNUM Руководство «Пари Нижнего Новгорода» намерено предложить главному тренеру основного состава Михаилу Галактионову новый контракт. Об этом 20 октября сообщает «Матч ТВ».

Игрок ФК «Пари НН» Вячеслав Кротов и игрок ФК «Зенит» Кирилл Кравцов Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, «Пари НН» предложит Галактионову подписать соглашение на улучшенных условиях. Ранее сообщалось, что российского специалиста планирует переманить московский «Локомотив».

После 13-ти сыгранных туров Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Пари Нижний Новгород» с тремя победами и 13-ю набранными очками занимает 11-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата.