Астана, 20 октября, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди отреагировал на внесение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в базу националистического сайта «Миротворец». Руководитель казахстанского МИДа указал на то, что эта организация, ведущая перепись «врагов киевского режима», является негосударственной, а потому «не отражает официальные позиции».

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Каких-либо угроз или еще чего-то нет. Иначе это стало бы предметом обсуждения спецслужб и так далее», — утверждает Тлеуберди.

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Казахстанский политолог Газиз Абишев прокомментировал слова главы внешнеполитического ведомства Казахстана.

«Другими словами, власти страны не должны реагировать на действия свободного гражданского общества другой страны. Ок. Интересно, а правительство [киевского режима] придерживается такой же позиции? Вроде как да, политики [киевского режима] не раз подчёркивали, что на [территории б. УССР] демократия и власть не лезет в дела ультраактивистов», — пишет он в своём телеграм-канале «Abishev analytics».

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Эксперт предложил провести мысленный эксперимент, допустив, что некое казахстанское гражданское сообщество создаст перечень «нацистов и их пособников» и внесёт в него Владимира Зеленского с формулировкой «глава преступного нацистского режима, военный преступник». После чего устроит широкомасштабный пиар этого списка.

«Небольшой вопрос: а как к этому отнесётся [киевский режим и его представительство] в Казахстане? Как на это всё посмотрят бравые блогеры, за словом в карман не лезущие?» — подчёркивает Абишев.

Политолог выразил мнение, что руководству министерства иностранных дел следует определяться с позицией по поводу действий ультраактивистов [киевского режима] в отношении президента Казахстана только после того, как оно поймёт, как поступили бы в зеркальной ситуации киевский режим и «гражданское общество», живущее на территории б. УССР.

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