Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» футбольный клуб «Зенит» в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Варанцо Петросян и Роман Усачев. Резервный арбитр — Артур Федоров.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Родриган, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев.

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Данил Липовой, Максим Виюгов, Сергей Бабкин, Глен Бейл, Артем Соколов, Владислав Шитов, Владимир Хубулов.