Лондон, , 21:27 — REGNUM Британский актер Гарри Лоути, известный по сериалу «Индустрия», присоединился к касту кинокомикса «Джокер: Безумие на двоих». Об этом сообщило издание Deadline.

Джокер Цитата из к/ф «Джокер». реж. Тодд Филлипс. 2019. США, Канада

По данным источника, роль Лоути в проекте будет «большой», однако кого именно он сыграет, не уточняется. Съемки киноленты должны начаться в декабре 2022 года.

Напомним, в фильме «Джокер: Безумие на двоих» главные роли исполнят Хоакин Феникс и Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта). Режиссером кинокартины выступит Тодд Филлипс, ранее снявший первую часть фильма о Джокере. Дата выхода кинокомикса намечена на 4 октября 2024 года.

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