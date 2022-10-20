Москва, 20 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Появление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на сайте «Миротворец», который находится под контролем СБУ, говорит о том, что Запад недоволен Астаной. Об этом ИА REGNUM рассказал эксперт по Туркестану Аждар Куртов.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Эксперт напомнил, что сайт «Миротворец» является «инструментом мобилизации под бандеровские знамена сторонников киевского режима, а также инструментом запугивания всех несогласных с политикой Владимира Зеленского».

«Множество фактов говорит о том, что люди, внесенные в базу этого сайта, подвергались нападениям вплоть до ликвидации. Связать эти уголовные преступления напрямую с сайтом нельзя, поскольку, ожидаемо, расследований этих преступлений пока не было. Как известно, законности на территориях б. УССР сейчас нет», — отметил он.

Эксперт акцентировал внимание на том, что «Миротворец» — не государственная структура, хотя и находится под контролем СБУ.

«Это классическая ситуация, когда киевский режим во всеуслышание заявляет о том, что у них «руки чисты» и они непричастны к происходящему террору против неугодных», — объяснил российский аналитик.

С другой стороны, считает Куртов, «не стоит преувеличить значение сайта и драматизировать ситуацию. Вряд ли президенту Казахстана напрямую что-то может грозить».

Аждар Куртов «В целом отмечу, что активность сайта в последнее время направлена на третьи страны. Таким образом СБУ и те, кто стоит за «Миротворцем», не дают Западу, который поддерживает их оружием, переключить внимание на другие проблемы. То есть они решают свои косвенные задачи. Казахстан, с точки зрения киевского режима, остается если не другом, то соратником России в отдельных экономических аспектах. Например, это касается параллельного импорта. Едва ли киевский режим и его западные спонсоры этим фактом довольны».

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