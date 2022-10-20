Москва, 20 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Захар Прилепин прокомментировал присвоение Юлии Чичериной звание Заслуженной артистки России. Публикацию он разместил 20 октября в своём телеграм- канале.

Zaharprilepin.ru Захар Прилепин

«Это круто и действительно заслуженно», — написал Прилепин, выразив благодарность президент России Владимиру Путину и всем, кто работал над составлением списков награждаемых. Он также обратил внимание, что орден «За заслуги в культуре и искусстве» получили Станислав Юрьевич Куняев и Евгений Борисович Рейн. Писатель назвал Куняева одним из своих учителей, а Рейна — продолжателем дела Иосифа Бродского и Александра Пушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Захар Прилепин высказался по поводу возможной отмены «Голубого огонька». Он сказал, что не видит в этом никакой трагедии и отметил, что хочет, чтобы праздники в России были явлением русской национальной культуры.