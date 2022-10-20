Рим, , 20:42 — REGNUM Это могло бы показаться шуткой, но нет — они всерьёз. «Еврокомиссия допускает, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони нарушил антироссийские санкции, приняв в подарок от президента России ящик водки». Что стоит за этим — отвечает Сергей Гуркин.

Вообще касательно ящика водки, то речь идёт об эпизоде 2008 года. Но кого это в Европе волнует? Там крики, шум, гам. Ведь главная беда в том, что такие, как Берлускони (и он сам) напоминают, что в противостоянии России и киевского режима всё не столь однозначно, как рисует Запад. И тем портится «логичная» линия «кровавый Путин — безжалостная война — рост цен на газ и электричество».

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

А итальянцев, как и европейцев, хотят оплачивать не только конфликт на территории б. УССР, но и собственные проблемы. Такой вот мазохизм. Но на что не пойдёшь ради русофобии? Вот и пытаются Берлускони заткнуть рот. укр