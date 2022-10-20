Лондон, 20 октября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. 20 октября лондонский «Арсенал» в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграет с ПСВ из Эйндховена. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», а стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Матч «Арсенал» — ПСВ изначально должен был состояться в сентябре, однако из-за смерти королевы Елизаветы II игра была перенесена.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Мэтт Тернер, Киран Тирни, Габриэл, Роб Холдинг, Такэхиро Томиясу, Фабио Виейра, Альберт-Мбойо Локонга, Гранит Джака, Эдуард Нкетиа, Габриэль Жезус.

ПСВ: Вальтер Бенитес, Армандо Обиспо, Андре Рамальо, Филипп Мвене, Филипп Макс, Ибрагим Сангаре, Хави Симонс, Коди Гакпо, Эрик Гутьеррес, Джоуи Верман, Гус Тиль.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Ассистенты главного судьи — Хосе Энрике Наранйо Перес и Диего Санчес Рохо.