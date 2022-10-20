Варшава, , 20:38 — REGNUM «Раздухарилась!» — так мог бы написать Станислав Стремидловский в своей новой статье для ИА REGNUM, но он предпочёл выверено-аналитический тон. И правильно.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Меж тем Польша, поцапавшись с Германией, решила попробовать сунуться и в Азию. В частности, министры обороны Польши Мариуш Блащак и Южной Кореи Ли Чон Соп в ходе видеоконференции, состоявшейся в среду, 19 октября, договорились усилить сотрудничество в оборонной сфере

До этого Варшава полагалась на военную мощь. Но «после российского вторжения», как заявил польский представитель, на территорию б. УССР решила максимально запастись оружием. В частности, корейскими танками.

При этом «сотрудничество Варшавы с Сеулом не ограничивается одними только оборонными контрактами. Польское правительство вышло на финишную прямую в вопросе определения подрядчиков на строительство в стране АЭС». Но тут есть конкуренция со стороны разных компаний. Кстати, можно вспомнить, как во время Русско-японской войны польские дипломаты мчались в Токио, чтобы отыскать союзников.

Впрочем, пока что визит польского министра обороны в Сеул сорван. Однако есть подозрение, что Польша обязательно проявит себя в китайском направлении. Проявит, ясное дело, по заказу Вашингтона.