Поднять нельзя опустить: как Яхробольское озеро поссорило жителей и рыбаков
Некрасовское, Ярославская область, 20 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Парадоксальная ситуация сложилась вокруг Яхробольского озера и связанных с ним водоёмов в Ярославской области: одни жители требуют поднять уровень воды, а другие — опустить. Об этом корреспондент ИА REGNUM узнал на месте, выехав туда вместе с активистами ОНФ и представителями власти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ОНФ обратились люди с жалобами на якобы обмеление озера и угрозу зимних заморов рыбы. По мнению обратившихся, причиной стала чрезмерная откачка воды из озера.
Дело в том, что водная система регулируется искусственно. В 1950-х годах, при строительстве Горьковского водохранилища, земли так называемой Костромской низины (на ней находятся озера Яхроболькое, Искробольское, Шачебольское, Великое и другие) оказались под угрозой затопления. Чтобы избежать этого, по берегу Волги была построена защитная дамба. Она перекрыла устья рек Рыбинка и Келноть, которые связывали озёра с Волгой. Для регулирования озёр были построены перекачивающие станции. С тех пор уровень озёр зависит как от осадков, так и от работы откачивающих станций ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз».
Озеро не обмелело, а, наоборот, разлилось в последние 10 лет, затопив прибрежные луга. Об этом говорит директор филиала эксплуатации защитных сооружений ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз» Константин Зайков.
В последнее лето ранее затопленные луга обмелели более резко, говорит Зайков. Ничего удивительного в этом нет — дождей почти не было.
К слову, некоторые факты подтверждают слова Зайкова, что изначально береговая линия находилась в другом месте. Например, на обмелевших территориях стоят заброшенные столбы ЛЭП.
За откачку выступают жители расположенных в низинах домов. Из-за подъёма уровня воды у них в последние годы затапливало подвалы. Об этом сказал представитель администрации Некрасовского района Сергей Зубрицкий.
Местные власти обращались в правительство области, чтобы федеральное учреждение увеличило откачку воды. Дело в том, что денег у «Управления Ярославльмелиоводхоз» долгое время не хватало на полноценную откачку. После обращений региональных властей финансирование увеличили. Сейчас качать стали интенсивнее.
Начальник отдела охраны и регулирования особо охраняемых природных территорий департамента охраны окружающей среды и природопользования Елена Перминова сегодня нарушений не выявила.
В ситуации вокруг регулирования озёр сложилась парадоксальная ситуация: рыбаки требуют держать высокий уровень воды, который полезен для рыбы. Когда воды мало, зимой случаются заморы — рыба гибнет от недостатка кислорода. А жители низинных мест хотят, чтобы подвалы и дороги не подтапливало, что происходит при высоком уровне воды. Общественники пока не знают, на чью сторону встать.
Пока что очевидного решения проблемы нет. ОНФ намерен обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Но и это вряд ли поможет. Просто поставить запятую во фразе «поднять нельзя опустить» невозможно. Очевидно, что нужно найти совместное решение, которое устроит и рыбаков, и жителей. Ведь озёра Костромской низины сейчас являются излюбленным местом как для рыбалки, так и для загородной жизни.