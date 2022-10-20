Некрасовское, Ярославская область, 20 октября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Парадоксальная ситуация сложилась вокруг Яхробольского озера и связанных с ним водоёмов в Ярославской области: одни жители требуют поднять уровень воды, а другие — опустить. Об этом корреспондент ИА REGNUM узнал на месте, выехав туда вместе с активистами ОНФ и представителями власти.

Перекачивающая станция на Келноти

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ОНФ обратились люди с жалобами на якобы обмеление озера и угрозу зимних заморов рыбы. По мнению обратившихся, причиной стала чрезмерная откачка воды из озера.

«Вся прибрежная зона подёрнулась камышом, и я вижу одно — все наши знаменитые краснопрофинтерновские рыбные места канули в Лету. Рыба если где-то и есть, то искать ее нужно в Красной книге. В 2020 году мы вёдрами собирали трупы рыб. Это просто кошмар! После моего обращения в природоохранную прокуратуру, ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз» признали виновным в заморе рыбы», — сказал местный житель Михаил Цветков.

Встреча с представителями ОНФ на берегу озера

Дело в том, что водная система регулируется искусственно. В 1950-х годах, при строительстве Горьковского водохранилища, земли так называемой Костромской низины (на ней находятся озера Яхроболькое, Искробольское, Шачебольское, Великое и другие) оказались под угрозой затопления. Чтобы избежать этого, по берегу Волги была построена защитная дамба. Она перекрыла устья рек Рыбинка и Келноть, которые связывали озёра с Волгой. Для регулирования озёр были построены перекачивающие станции. С тех пор уровень озёр зависит как от осадков, так и от работы откачивающих станций ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз».

Перекачивающая станция на Келноти

Озеро не обмелело, а, наоборот, разлилось в последние 10 лет, затопив прибрежные луга. Об этом говорит директор филиала эксплуатации защитных сооружений ФГБУ «Управление Ярославльмелиоводхоз» Константин Зайков.

Обмелевшие берега

«Не всё, что казалось территорией озера, действительно является ей. Из-за недостатка финансирования долгие годы откачка воды не производилась должным образом, люди привыкли к новой береговой линии. Но здесь регулярно случались затопления! Сейчас мы возвращаем водоем к естественному уровню воды, который был изначально. Для этого нам нужно ещё 80 сантиметров откачать», — рассказал Константин Зайков.

На берегу

В последнее лето ранее затопленные луга обмелели более резко, говорит Зайков. Ничего удивительного в этом нет — дождей почти не было.

«Мы работали планомерно четыре года, чтобы как раз избежать резких изменений. Но сложились такие обстоятельства, что последние два лета были очень засушливыми, поэтому всё прошло интенсивнее», — сообщил Константин Зайков.

К слову, некоторые факты подтверждают слова Зайкова, что изначально береговая линия находилась в другом месте. Например, на обмелевших территориях стоят заброшенные столбы ЛЭП.

Столб ЛЭП, где раньше была вода

За откачку выступают жители расположенных в низинах домов. Из-за подъёма уровня воды у них в последние годы затапливало подвалы. Об этом сказал представитель администрации Некрасовского района Сергей Зубрицкий.

«Первая жалоба, когда я на работу устроился, была о подтоплении дороги. Дорожные службы постоянно занимались подсыпкой, ежегодно на 15-20 сантиметров подсыпалась. Были случаи закрытия дороги до трех месяцев, поскольку движение по ней было невозможно. Создавали объездной путь. Были жалобы на затопления ям, где хранятся продукты, в деревне Исады», — рассказал Сергей Зубрицкий.

Дорога по берегу озера

Местные власти обращались в правительство области, чтобы федеральное учреждение увеличило откачку воды. Дело в том, что денег у «Управления Ярославльмелиоводхоз» долгое время не хватало на полноценную откачку. После обращений региональных властей финансирование увеличили. Сейчас качать стали интенсивнее.

Начальник отдела охраны и регулирования особо охраняемых природных территорий департамента охраны окружающей среды и природопользования Елена Перминова сегодня нарушений не выявила.

«Факт обмеления мы не видим. Раньше здесь было подтопление, сейчас ситуация меняется», — подчеркнула Елена Перминова.

Берег озера превратился в болото

В ситуации вокруг регулирования озёр сложилась парадоксальная ситуация: рыбаки требуют держать высокий уровень воды, который полезен для рыбы. Когда воды мало, зимой случаются заморы — рыба гибнет от недостатка кислорода. А жители низинных мест хотят, чтобы подвалы и дороги не подтапливало, что происходит при высоком уровне воды. Общественники пока не знают, на чью сторону встать.

«Ситуация сложилась критически парадоксальная. Часть жителей считает, что озеро находится в нормальных границах. Это жители прибрежных территорий, которые частенько подтапливает. И огромное количество людей, которые обращаются в соцсетях и считают, что 20 лет озеро находилось в своих естественных границах и сейчас сильно обмелело. Эту ситуацию мы изучаем уже не первый месяц, она сложная. По словам чиновников, всё в норме, но у нас всегда бывает — на бумаге всё хорошо, а жители бьют тревогу. Если жители бьют тревогу, значит, есть основания к реагированию. Мы будем обращаться к экспертам, которые сделают независимые выводы», — рассказала руководитель регионального ОНФ Оксана Каменецкая.

Пока что очевидного решения проблемы нет. ОНФ намерен обратиться в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Но и это вряд ли поможет. Просто поставить запятую во фразе «поднять нельзя опустить» невозможно. Очевидно, что нужно найти совместное решение, которое устроит и рыбаков, и жителей. Ведь озёра Костромской низины сейчас являются излюбленным местом как для рыбалки, так и для загородной жизни.