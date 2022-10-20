Элиста, 20 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Более 250 мобилизованных жителей Калмыкии получили единовременный выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве социального развития, труда и занятости республики 20 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«Сегодня 30 человек, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты. Ранее данная региональная социальная поддержка была оказана 234 гражданам Калмыкии», — сказано в сообщении.

Средства перечисляются на счета, открытые для зачисления военного довольствия.