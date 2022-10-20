Сочи, Краснодарский край, , 20:36 — REGNUM 20 октября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 4-го тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России потерпел минимальное поражение от «Урала» из Екатеринбурга со счетом 2:3.

Юрий Газинский забивает гол в ворота противников Дарья Антонова © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе гостей отметились Юрий Газинский (26’, 49’) и Раи Влут (55’). Голы «Сочи» на 35-й и 84-й минутах соответственно забили Игорь Юрганов и Никита Бурмистров. Красные карточки получили Алексей Каштанов (90+10’) и Рамазан Гаджимуратов (90+17’).

Составы команд:

«Сочи»: Адамов (Заболотный, 60’), Миладинович, Юрганов, Мещанинов, Маргасов (Сиссако, 83’), Терехов, Макарчук, Жоазиньо (Шипунов, 71’), Кравцов (Бурмистров, 61’), Ушатов (Юсупов, 46’), Джорджевич (Сарвели, 61’).

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Эммерсон, Бевеев, Газинский (Подберезкин, 78’), Сиссе, Ранджелович (Мишкич, 46’), Влут (Железнов, 59’), Юшин (Гаджимуратов, 46’), Каштанов.