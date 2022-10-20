Луганск, 20 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил соболезнования по поводу гибели спасателей, прибывших на место обстрела со стороны ВСУ в поселок Червоный Прапор.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Они не держали в руках оружие, а возвращали населению свет, воду и газ. Но цель Киева — боль и страдания: создать невыносимые условия для гражданского населения и продолжать геноцид населения [ЛНР]», — написал Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

Раненым врио главы ЛНР пожелал скорейшего выздоровления.