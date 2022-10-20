Минск, 20 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Полковник внутренней службы БелоруссииАндрей Юржиц освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко

Должность замминистра Юржиц занимал с апреля 2020 года. До назначения он почти два года возглавлял главное управление государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны МЧС Белоруссии.