Москва, , 07:30 — REGNUM За 10 лет участие в образовательных мероприятиях городского проекта поддержки малого бизнеса Москвы приняли более 400 тысяч столичных предпринимателей. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Наталья Сергунина на гастрономическом фестивале «Золотая осень» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«С 2012 года проведено больше 11 тысяч вебинаров, тренингов и отраслевых акселераторов, в которых приняли участие свыше 400 тысяч человек. После повышения деловых компетенций и навыков многие открыли свое дело, зарегистрировались в качестве самозанятых или пересмотрели подход к управлению уже действующим бизнесом», — отметила Сергунина и уточнила, что сегодня городской проект поддержки малого бизнеса Москвы предлагает более 10 программ обучения.

В числе новых программ для предпринимателей доступна «Бизнес-песочница», пятидневный курс Business Upgrade для малых и средних предприятий, в ходе которого участники под руководством экспертов разрабатывают стратегию долгосрочного развития своей компании. Слушателей проекта «Время начинать» учат, как правильно выбирать нишу, составлять бизнес-план, разбираться в основных юридических и бухгалтерских аспектах и разработать стратегию продвижения на рынке. А формат «Нетворкинг-марафон» помогает найти деловых партнеров и клиентов, обменяться опытом и выстроить бизнес-отношения.