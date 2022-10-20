Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 20:31 — REGNUM На Ямале детей до трёх лет, оставшихся без родительской заботы, будут направлять в Центр соцпомощи семье и детям «Садко» в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

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Депутаты регионального парламента внесли 20 октября соответствующие изменения в действующее законодательство.

Сейчас социальные сироты вынуждены находиться в медучреждениях до трёх лет. С 1 января 2023 года их будут направлять в новоуренгойский центр. В регионе насчитывается шесть таких малышей, и они будут расти в условиях, приближённых к семейным.