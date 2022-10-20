Москва, , 20:34 — REGNUM Российская рок-группа «Кино» решила перенести запланированные на осень 2022 года гастроли на неопределённый срок. Об этом солисты сообщили в телеграм-канале коллектива.

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Причина переноса выступлений не раскрывается. В то же время концерты группы, запланированные на февраль 2023 года, состоятся в назначенные даты.

Напомним, рок-группа «Кино» была основана в 1981 году и с того момента успела записать восемь студийных альбомов. Лидером «Кино» был Виктор Цой, после смерти которого в 1990 году, коллектив на некоторое время приостановил свою деятельность.

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