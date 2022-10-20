Москва, 20 октября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. «Почему Эрдоган открыто бросает вызов Западу» — заметьте, заголовок статьи уважаемого Станислава Тарасова не содержит в себе вопросительного знака.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Владимир Путин предложил Реджепу Эрдогану создать в Турции газовый хаб. В Анкаре заявили, что «это технически возможно и должно быть обстоятельно изучено». При этом Россия предлагала Турции создать четыре нитки газопровода. Но Анкара отказалась, полагая, что может в будущем осуществлять в Европу, помимо азербайджанского, поставки еще и туркменского, иранского и иракского газа. И тогда же эксперты говорили о некотором дрейфе Турции от России к США.

Однако сейчас ситуация изменилась. Эрдоган заявил о готовности создать турецкий газовый хаб. Переговоры скоро начнутся.

«Отсюда следует первый вывод: Турция приняла все же политическое решение, хотя публично сейчас обсуждаются только технические и коммерческие проблемы, хотя за скобками пока остаются вопросы иного свойства. Очевидно то, что Турция резко укрепляет свои позиции в качестве не только регионального, но и мирового игрока».

Однако нужно ли такое Западу? К тому же «перенаправление даже 20% энергоресурсов из Западной Европы на турецкий рынок приведет к тому, что крупнейшие потребители российского газа в ЕС — Германия, Австрия и Нидерланды — будут выброшены из энергетических процессов». Да и политический фактор!

Тут подкрался второй вывод. «Анкара в своих определенных решениях внешнеполитического свойства будет скована этим периодом, возможно, как полагают эксперты, «в течение года, пока не будет проложена новая нитка газопровода по дну Черного моря».

В общем, изменения в мире начались. И большие изменения. Мир становится многополярным, и важную роль там станут играть Россия, Китай, Турция и Иран. Ну а каким будет всё же разворот Эрдогана и как он повлияет на ситуацию на Ближнем Востоке — скоро увидим.