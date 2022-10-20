Киев, , 20:55 — REGNUM России не выгодна заморозка конфликта, которую бандеровцы всё равно не будут соблюдать. Об этом 20 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас ряд политиков заговорил о возможной заморозке конфликта, а ряд спикеров — о необходимости киевскому режиму пойти на уступки. Не стоит обольщаться, никаких заморозок, полезных для России, не будет», — заявил эксперт.

«Заморозка» конфликта может быть достигнута или предложена посредниками в случае после поражения ВСУ и неудачного контрнаступления. В этом случае Запад будут опасаться того, что Россия, перехватив инициативу, перейдёт в контрнаступление и освободит новые территории, находящиеся ещё пока под контролем киевского режима, пояснил Безпалько.

«Чтобы избежать такого сценария, России попытаются навязать договорённости «Минск-3», которые сами же бандеровцы и их западные кураторы не будут соблюдать и в удобный для себя момент просто нарушат. России сейчас могла бы быть полезна оперативная пауза, чтобы обучить и экипировать мобилизованных, обновить технику, выстроить укрепрайоны. Но никто, конечно же, нам этой паузы не предоставит», — заключил политолог.