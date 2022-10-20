Москва, , 20:29 — REGNUM На фоне сноса советских памятников странах Прибалтики и на территории бывш. УССР демонтаж монументов нацистской идеологии в Донецкой Народной Республике закономерен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Ранее заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета кандидат исторических наук Артем Бобровский в беседе с ТАСС заявил о сносе около 20 памятников нацистской идеологии в ДНР. Речь идет, в том числе, о памятниках, которые «возвеличивают людей, возглавлявших карательные акции».

«Удивительно, что памятники, посвященные героизации киевских нацистских преступников, в Донбассе начали только сейчас. Ведь именно на территории ДНР и ЛНР началась денацификация [территории бывш. УССР], продолжается специальная военная операция. Но ситуация закономерна и ожидаема. Такие меры вполне логичны», — отметил собеседник ИА REGNUM.