Казань, , 20:27 — REGNUM В Татарии к концу недели похолодает до —7 °C, осадков не ожидается. Соответствующие прогноз составлен 20 октября региональным управлением Гидрометцентра.

Мороз Andrey

В предстоящие сутки, 21 октября, осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Северо-западные воздушные потоки принесут в республику холодный воздух. В условиях малооблачной погоды и ночного выхолаживания температура воздуха понизится до +2…—3 °С, днем ожидается не выше +2…+7 °С.

В субботу и воскресенье, 22–23 октября, в Татарии осадки маловероятны. По ночам температурный фон понизится до 0…—7 °C, днем — +1…+7 °С.

В начале следующей недели прогнозируются дожди. Температуры не превысят +7 градусов.

Ранее ИА REGNUM передавало, первый снег в Санкт-Петербурге может выпасть уже в конце октября.

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