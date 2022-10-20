Тегеран, , 20:24 — REGNUM А вот это уже интересно! Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что до конца нынешнего года Тегеран и Москва подпишут всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве. Таков зачин новой статьи уважаемого Станислава Тарасова для на ИА REGNUM.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Надо сказать, с одной стороны, к такому подписанию всё шло. С другой стороны, отношения Москвы и Тегерана развивались достаточно неровно. В России придерживались некоторых санкций против Тегерана. Там в свою очередь были прозападные силы. Впрочем, сближение двух стран прогнозировалось многими.

Отметим, что у России и Ирана есть важный опыт сотрудничества в формате астанинского процесса по урегулированию в Сирии. Теперь, как замечает Тарасов, необходимо более активно выстраивать взаимодействие на афганском и кавказском направлениях, в Средней Азии. Это локальные задачи. А глобально жизненно необходимо противостоять санкционному давлению и гегемонии Вашингтона.

Многие позиции у двух стран совпадают. Теперь должен быть сделан важный шаг к стратегическому партнёрству.