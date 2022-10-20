Астана, , 20:19 — REGNUM Политолог из Казахстана Максим Казначеев дал Евгении Ким крайне любопытное интервью о ситуации в Казахстане, специально для ИА REGNUM.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, как считает политолог, Казахстан активизировался во внешнеполитическом поле. Причем, явно не в пользу Запада. «Вашингтонский обком» подобное не может не раздражать. Отсюда появился и вброс о том, что Токаев внесён в базу «миротворца». Так от действующего президента пытаются отсечь либеральную общественность, по странным причинам ещё симпатизирующим киевскому режиму.

«Чёрной меткой» для казахстанских лидеров станут обвинения в попрании прав человека. стандартный вашингтонский фокус, необходимый для того, чтобы при случае поставить под сомнение легитимность полномочий Токаева.

То есть, сперва не признать результаты выборов 20 ноября, а после ввести и персональные санкции. Провернёт ли Запад такой трюк?