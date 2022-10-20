Эр-Рияд, 20 октября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Год 1945. На борту корабля USS Quincy в Суэцком канале президент США Франклин Рузвельт и основатель Саудовской Аравии король Абдель Азиз бен Сауд проводят историческую встречу, положив начало американо-саудовским отношениям. С тех пор они базируются на взаимной выгоде, но при этом остаются неоднозначными. Сейчас же очевидно напряжение между странами. К чему это приведёт? Читаем материал Артемия Шарапова для ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Саудиты Америке — доступ к нефти. Та им — всяческую поддержку как к главному партнёру в ближневосточном регионе. Вершиной сотрудничества можно, пожалуй, назвать то, что происходило при президентстве Трампа. А вот при Байдене дела пошли чуть иначе. Его личный визит ситуацию не спас. Как итог: в определённый момент арабскому миру стало очевидно, что Штатам больше нечем отплатить за дешёвую нефть.

Недавнее решение организации ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в день, похоже, до предела повысило градус напряжения между администрацией президента Джо Байдена и Саудовской Аравией. Что далее? Возможны разные варианты.

Первый — упрощённый. Кризис, как и в 1973-м, разрешится дипломатическим путём. Возможен и вариант, когда США снимают санкции с соседнего Ирана, и тогда саудовцы будут вынуждены сами просить помощи у Вашингтона.

Но, пишет Шарапов, есть и более простой вариант, когда «в Саудовской Аравии вполне может возникнуть движение за демократию, права женщин и всё хорошее, которое быстро вооружится и заменит действующего короля и его сыновей на более «прогрессивных» членов клана Саудов. Тем более, что недовольных положением вещей в стране в монаршей семье более чем достаточно.

Поэтому не стоит думать, что в ближайшее время Эр-Рияд разорвёт связи с США. Однако всё происходящее стоит понимать глобальнее — в арабском мире всерьёз усомнились в лидирующей роли Штатов на Ближнем Востоке. А значит — регион ждёт борьба за передел сфер влияния».