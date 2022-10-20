Архангельск, , 20:10 — REGNUM Любопытная статья Николая Чеканова на ИА REGNUM — об авиационном наследии Архангельска; интересные фотоматериалы прилагаются.

L-410 с двигателями General Electric на перроне «Васьково». Николай Чеканов © ИА REGNUM

Сначала там появилась гражданская авиация — как инструмент для освоения Севера, а после — к Советско-финской войне – подоспела и военная авиация. Ситуация стала меняться в худшую сторону в 90-х. Так а что сейчас?

«Сейчас в регионе взлетают и садятся среднемагистральные гражданские лайнеры и самолёты местных воздушных линий. У двух видов пассажирской авиации есть два соответствующих аэропорта — международный Талаги и местный Васьково. Талаги изначально был военным аэродромом, а позже стал совместного базирования (когда военные и гражданские имеют собственную инфраструктуру в разных частях аэродрома, но пользуются одной взлётно-посадочной полосой). Теперь это просто гражданский аэропорт, но в нём бывает морская и военно-транспортная авиация».

А вот мощный военный аэродром Лахта был заброшен. Природа поглотила признаки существования и аэродрома на острове Кего, и других аэродромов на островах Северной Двины, включая аэроклубы ДОСААФ.

Да, сокращения есть, но в регионе чтут свою авиационную историю и надеются на её расширение.