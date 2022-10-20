Таллин, 20 октября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года индекс цен производителей промышленной продукции вырос на 23,2% по сравнению с сентябрем 2021 года. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.

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Заметная инфляция характерна как для товаров внутреннего пользования, так и ориентированных на экспорт, отмечается в сообщении.

По словам ведущего аналитика департамента Эвели Шокман, по сравнению с сентябрем 2021 года на индекс в первую очередь повлияло повышение цен на поставку электроэнергии и тепловой энергии, производство продуктов питания и металлоизделий, а также на производство химикатов и химических продуктов. «В целом по обрабатывающей промышленности рост цен составил 17,4%, в том числе в производстве продуктов питания — 25,8%», — добавил Шокман.

По сравнению с августом 2022 года цены в сентябре на промпродукцию снизились на 1,3%, отмечается в сообщении.