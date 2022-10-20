Абуджа, 20 октября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Жертвами новых столкновений в Центральной Нигерии стали 23 человека, сообщает 20 октября Reuters.

Полиция Нигерии

По сообщению властей, жертвы очередного столкновения между фермерами-христианами и скотоводами-фулани были обнаружены в нигерийском штате Бенуэ.

Напомним, что вспышки насилия между фермерами и скотоводами в Нигерии стали более частыми в последние годы. Это объясняется ростом населения, в результате которого растет площадь, выделенная под сельское хозяйство, оставляя все меньше земли для открытого выпаса стад скота кочевников.