Москва, , 20:10 — REGNUM Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» убрал из своей медиатеки все серии американского сериала «Доктор Хаус» с Хью Лори.

Доктор Хаус CHANNEL 5 BROADCASTING

Причиной исчезновения стало истечение срока действия прав на показ шоу, выяснил РБК. Сотрудники онлайн-кинотеатра заявили, что попытаются вернуть сериал в медиатеку, однако точных сроков называть не стали.

Напомним, сериал «Доктор Хаус» был посвящен дипломированному специалисту по инфекционным заболеваниям и нефрологи, помогающему самым разным пациентам. Проект выходил с 2004 по 2012 год.

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