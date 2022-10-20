Сериал «Доктор Хаус» пропал из каталога российского онлайн-кинотеатра
Москва, 20 октября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» убрал из своей медиатеки все серии американского сериала «Доктор Хаус» с Хью Лори.
CHANNEL 5 BROADCASTING
Доктор Хаус
Причиной исчезновения стало истечение срока действия прав на показ шоу, выяснил РБК. Сотрудники онлайн-кинотеатра заявили, что попытаются вернуть сериал в медиатеку, однако точных сроков называть не стали.
Напомним, сериал «Доктор Хаус» был посвящен дипломированному специалисту по инфекционным заболеваниям и нефрологи, помогающему самым разным пациентам. Проект выходил с 2004 по 2012 год.