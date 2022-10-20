Хартум, 20 октября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. По меньшей мере 151 человек был убит и 86 ранены в результате боевых действий в штате Голубой Нил на юге Судана, сообщает 20 октября Reuters.

Nara.getarchive.net Взрыв. Судан

Межплеменные столкновения продолжают усиливаться вопреки мирному соглашению, подписанному в 2020 году с некоторыми повстанческими группировками Судана из западного региона Дарфур, а также Голубого Нила и южного Кордофана.

По последним данным, столкновения начались в деревне Вади-аль-Махи. По информации журналистов, конфликт вспыхнул между членами племени хауса и рядом соседних племён, претендующих на их землю.

Отмечается, что в ходе столкновений в Вади-аль-Махи были сожжены десятки жилых домов и построек, пожары также охватили окрестные леса и сельскохозяйственные угодья.