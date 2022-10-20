Москва, 20 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. В столице могут установить памятник в честь скончавшегося в июне 2022 года певца Пьера Нарцисса. Об этом сообщило издание Life.ru со ссылкой на экс-супругу музыканта Валерию Калачёву.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пьер Нарцисс

Как призналась Калачёва, монумент могут поставить около Московского государственного университета им. Ломоносова, чьим выпускником является Пьер Нарцисс. Также рассматривается вариант с установкой памятника около Российского университета дружбы народов.

Вдова отметила, что инвесторы для проекта уже найдены, однако осталось получить официальное разрешение.

Напомним, Пьер Нарцисс умер в Москве 21 июня 2022 года от осложнений подагры. На момент смерти певцу было 45 лет.