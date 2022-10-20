Лондон, , 19:53 — REGNUM Британское правительство ввело санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries — производителя ударных беспилотников «Шахед», а также против целого ряда высокопоставленных сотрудников силовых структур Ирана, сообщает 20 октября пресс-служба кабинета министров Британии.

Герань — 2 (аналог Shahed 136). Коллаж Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечено, что санкции введены вслед за аналогичным решением Евросоюза.

В частности, начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майору Багери Мохаммаду, начальнику службы снабжения, исследований и промышленности в иранском Минобороны бригадному генералу Сейеду Ходжатолле Курейши, а также командующему операциями с БПЛА Воздушно-космических сил КСИР бригадному генералу Саиду Агаджани запретили въезд в Соединенное Королевство, а также обещают заморозить их активы в случае обнаружения таковых.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ и представители властей утверждают, что Иран якобы поставляет России ударные беспилотники «Шахед», которые, по версии Запада, затем обрушиваются на объекты киевского режима под обозначением «Герань-2».

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