Москва, , 20:43 — REGNUM У политических элит стран Туркестана сложилось ошибочное мнение, что Россия по-прежнему не будет обращать внимания не ущемление своих национальных интересов в регионе. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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По мнению эксперта, политика вседозволенности, которую Москва «долгие годы проводила в отношении стран Средней Азии, в конце концев вышла нам же боком».

«У элит региона сложилось ошибочное мнение, что Россия все равно ничего не сделает. Был единственный случай, когда МИД в лице Марии Захаровой отреагировал на высказывание уже бывшего посла киевского режима в Казахстане. В Астане отреагировали мгновенно и сделали вид, что это их не касается», — сказал собеседник.

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Он напомнил о том, что недавно президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с российским руководством «стал выговаривать за «недостаточное внимание к Таджикистану».

«Обнаглел. Ему нужно объяснить на цифрах — сколько Россия вложила в экономику Таджикистана и продолжает вкладывать до сих пор. И это не говоря о том, что безопасность страны держится за счет российских сил ОДКБ. Напомнить про советский период. Тогда советские специалисты в дикой стране поднимали промышленность, строили энергетическую инфраструктуру, которой Таджикистан пользуется до сих пор. И президент Рахмон после этого считает, что к нему плохо относятся и будет нас поучать?», — возмутился аналитик.

Эксперт отметил, что подобная риторика из уст главы страны говорит о том, что «России нельзя более уклоняться от защиты своих интересов потому, что нынешнее доброе и партнерское отношение в странах Средней Азии почему-то принимают за слабость».

«Нам нужно занимать принципиальную и жесткую позицию. Хватит быть хорошими. У нас есть реальные механизмы для отстаивания своих национальных интересов. Сколько в России трудовых мигрантов из Средней Азии? Из Таджикистана около миллиона, из Киргизии чуть более миллиона. И это только те, кто оформляет документы. А ведь многие приезжают в России нелегально. Что будет, если их начать проверять и возвращать на родину?», — спросил Михаил Александров.

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