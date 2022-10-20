София, 20 октября, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Софии на 93-м году жизни скончался известный болгарский писатель и общественный деятель Антон Дончев. Об этом 20 октября сообщает БТВ.

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Согласно предварительным данным, смерть Дончева наступила по естественным причинам. Ранее писатель проходил курс лечения в софийской военно-медицинской академии.

Дончев считается классиком так называемой «послевоенной балканской литературы» (1945–2000 гг.). Его роман «Время врозь» входит в программу филологических факультетов в десятках стран мира.

Дата и время прощания с Дончевым не уточняются.