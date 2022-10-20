Бухарест, 20 октября 2022, 19:43 — REGNUM Структуры Европейского союза на сегодняшний день не могут обеспечить полноценное присутствие Румынии в структурах зоны Шенгенского соглашения. Об этом 20 октября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Шенгенская виза
Шенгенская виза
Marco Verch Professional Photographer

«У нас есть шанс присоединиться к Шенгену, но нет гарантий со стороны всех без исключения государств этого образования, — отметил Йоханнис. — На этом пути и Брюсселю, и Бухаресту предстоит решить массу проблем».

По словам главы румынского государства, для окончательного вхождения Румынии в таможенные и пограничные структуры ЕС стране понадобится «некоторое время».

Напомним, ранее на заседании Европейского совета Нидерланды выступили против ратификацией Румыниией и Болгарией Шенгенского соглашения.