Бухарест, 20 октября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Структуры Европейского союза на сегодняшний день не могут обеспечить полноценное присутствие Румынии в структурах зоны Шенгенского соглашения. Об этом 20 октября заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Marco Verch Professional Photographer Шенгенская виза

«У нас есть шанс присоединиться к Шенгену, но нет гарантий со стороны всех без исключения государств этого образования, — отметил Йоханнис. — На этом пути и Брюсселю, и Бухаресту предстоит решить массу проблем».

По словам главы румынского государства, для окончательного вхождения Румынии в таможенные и пограничные структуры ЕС стране понадобится «некоторое время».

Напомним, ранее на заседании Европейского совета Нидерланды выступили против ратификацией Румыниией и Болгарией Шенгенского соглашения.