Москва, 20 октября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних могут составить до 5 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, это следует из внесенного в Госдуму пакета законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроекты внесены в Госдуму депутатами всех фракций — почти 400 человек во главе со спикером палаты парламента Вячеславом Володиным. Решение принято по итогам больших парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме.

Законопроекты направлены на практическую реализацию норм, закрепленных в новой редакции Конституции России.

Авторы обеспокоены тем, что в настоящее время в общемировом масштабе прослеживается тенденция к консолидации ЛГБТ-сообщества, упрощению процедуры смены пола и навязчивая пропаганда (депатологизация) этих явлений. Эти явления получают широкое распространение и в Российской Федерации.

Информация, содержащая искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, активно распространяется в интернете, в средствах массовой информации посредством рекламы, литературных и кинематографических произведений и так далее, отмечают в Госдуме. Зачастую она носит агрессивный, навязчивый, оскорбительный характер, что вызывает широкое возмущение общества.

Вместе с тем действующее законодательство никак не ограничивает подобные явления, предусматривая запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений исключительно среди несовершеннолетних.

Новые обязанности

В Госдуме предлагают дополнить обязанности владельцев новостного агрегатора, аудиовизуального сервиса и социальной сети, установленные федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязанностями по недопущению использования своих информационных ресурсов в целях распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Аналогичные требования вносятся в закон о средствах массовой информации (СМИ) и в федеральный закон «О рекламе». Вводится запрет на распространение в СМИ и рекламе информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения.

Корреспондирующие нормы вносятся также в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Запрещается выдача прокатного удостоверения на фильмы, содержащие материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения

Штрафы за пропаганду ЛГБТ

Изменения вносятся в ст. 6.21 КоАП. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений среди несовершеннолетних, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 2 млн рублей. За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 200 до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 2 млн до 5 млн рублей.

Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых могут составить до 4 млн рублей. Так, за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, которая выражается «в распространении информации или публичных действиях», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

За аналогичную пропаганду в интернете или СМИ предлагается для граждан установить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей.

Иностранцев за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из России. За аналогичное деяние, касающееся несовершеннолетних, предлагается ввести штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны.

Штрафы за пропаганду педофилии

Законопроектом за пропаганду педофилии, в том числе за распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается для граждан установить штраф от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 4 млн рублей. За пропаганду педофилии в интернете или СМИ для граждан предусмотрен штраф от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для должностных лиц наказание составит от 800 тыс. до 2 млн рублей, для юрлиц — от 4 млн до 10 млн рублей.

Иностранцы за пропаганду педофилии в РФ будут наказываться административным штрафом в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. Если же иностранец пропагандирует педофилию в интернете или СМИ, то штраф составит от 400 тыс. до 800 тыс. рублей с последующим выдворением за рубеж. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Штрафы за пропаганду смены пола среди детей

Предполагается штраф за распространение в интернете или СМИ информации, которая может вызвать желание сменить пол у несовершеннолетних. Так, за распространение среди несовершеннолетних информации, которая «способна вызвать желание сменить пол», если это не подпадает под уголовно наказуемое деяние, предлагается установить штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. За распространение аналогичной информации в интернете предлагается ввести административный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 1 млн до 4 млн рублей для юрлиц.

Если информацию, пропагандирующую смену пола, в РФ распространяет иностранец, штраф для него составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с последующим выдворением за пределы страны. В случае распространения иностранцем таких данных в интернете штраф составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из РФ. Также возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.