Таллин, , 19:38 — REGNUM

Отходы Pixabay.com

Эстонская компания Ragn-Sells получила от государства 225 375 евро на исследование того, как из сланцевой золы, лежащей целыми горами под открытым небом после использования горючего сланца, можно получить магний, который Европейский союз признал одним из важнейших видов сырья.

Как сообщил портал новостей эстонского гостелерадиовещания ERR, одному только Европейскому союзу ежегодно требуется 155 000 тонн магния, из которых в настоящее время почти 93% импортируется из Китая.

«Мы настолько далеко продвинулись в научных исследованиях, что с уверенностью говорим: горы сланцевой золы на северо-востоке Эстонии скрывают возможности, с помощью которых эстонское государство может облегчить постоянно растущую проблему спроса на магний в Европе», — заявил руководитель проекта Ragn-Sells Алар Салусте.

По его словам, Эстония могли бы гарантировать около 30% этого объема ежегодно. Если учесть, что в отвалах отходов находится около 600 млн тонн сланцевой золы, это превосходная возможность оживить экономику северо-востока страны и Эстонии в целом.