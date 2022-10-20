Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Не стоит доверять американскому миллиардеру, когда он выступает с казалось бы пророссийских позиций. Об этом 20 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее американский миллиардер, глава инвестиционного фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман высказался в соцсетях о том, что киевскому режиму нужно отказаться от притязаний на Крым и от курса на вступление в НАТО.

«Предложение Билла Экмана многослойно. Всё видят в нём исключительно призыв к бандеровцам сдаться, отказавшись от Крыма, в котором «живут русские», — заявил эксперт.

По мнению Безпалько, главное в послании Экмана заключается в деталях.

«Во-первых, там ничего не говорится о других регионах, которые уже официально являются частью России. Очевидно, что даже такие спикеры, как Экман, еще считают эти регионы спорной зоной, зоной противостояния, которая может перейти под контроль киевского режима», — уверен политолог.

Второй важной деталью является упоминание блока НАТО в «послании» Экмана, пояснил эксперт. «Эта деталь амбивалентна: ее можно понимать и как прекращение военной помощи руководству б. УССР в будущем, и как использование киевского режима против России без формального членства в альянсе», — считает Безпалько.

Существует большое количество государств, которые, не являясь членами альянса, являются частью военной и геополитической инфраструктуры США в мире, отметил Безпалько.

«Таиланд, Япония, монархии Залива не входят в НАТО. Но на их территории расположена масса военных баз США, использовавшихся во время боевых действий. Отсутствие формального членства в НАТО не означает, что киевский режим не будут использовать против России в военном отношении», — заключил эксперт.