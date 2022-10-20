Вашингтон, 20 октября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Не стоит доверять американскому миллиардеру, когда он выступает с, казалось бы, пророссийских позиций. Об этом 20 октября сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Напомним, что ранее американский миллиардер, глава инвестиционного фонда Pershing Square Capital Management Билл Экман высказался в соцсетях о том, что киевскому режиму нужно отказаться от притязаний на Крым и от курса на вступление в НАТО.

«Предложение Билла Экмана многослойно. Все видят в нём исключительно призыв к бандеровцам сдаться, отказавшись от Крыма, в котором «живут русские», — заявил эксперт.

По мнению Безпалько, главное в послании Экмана заключается в деталях.

«Во-первых, там ничего не говорится о других регионах, которые уже официально являются частью России. Очевидно, что даже такие спикеры, как Экман, еще считают эти регионы спорной зоной, зоной противостояния, которая может перейти под контроль киевского режима», — уверен политолог.

Второй важной деталью является упоминание блока НАТО в «послании» Экмана, пояснил эксперт. «Эта деталь амбивалентна: ее можно понимать и как прекращение военной помощи руководству б. УССР в будущем, и как использование киевского режима против России без формального членства в альянсе», — считает Безпалько.

Существует большое количество государств, которые, не являясь членами альянса, являются частью военной и геополитической инфраструктуры США в мире, отметил Безпалько.

«Таиланд, Япония, монархии Залива не входят в НАТО. Но на их территории расположена масса военных баз США, использовавшихся во время боевых действий. Отсутствие формального членства в НАТО не означает, что киевский режим не будут использовать против России в военном отношении», — заключил эксперт.