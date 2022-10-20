Минск, 20 октября, 2022, 20:36 — ИА Регнум. В Белоруссии предлагается отменить порог явки на выборах депутатов. Об этом сообщил председатель ЦИК БелоруссииИгорь Карпенко после совещания у президента БелоруссииАлександра Лукашенко.

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«Мы предлагаем, раз единый день голосования и будут выборы депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики, депутатов всех местных советов в один день, в частности 25 февраля 2024 года, соответственно, нужно создать и определенные правовые нормы, которые бы позволили и комиссиям работать качественно. Например, на местных советах у нас нет порога явки избирателей. То есть сколько пришло на избирательные участки, от этого количества избрали депутатов. На парламентских выборах порог явки есть. Вот мы предлагаем этот порог явки снять. То есть уравнять эти все выборы для того, чтобы и комиссиям было проще работать, и субъектам, которые организуют всю эту деятельность», — заявил Карпенко.

Председатель ЦИК также заявил, что наблюдатели на выборах должны аккредитовываться на участках для голосования до начала досрочного голосования.

Как сообщалоИА REGNUM, по действующему сейчас в Белоруссии законодательству, наблюдатель может прийти и аккредитоваться для наблюдения на выборах даже в день голосования.