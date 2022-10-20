Белый Яр , Югра, 20 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Югре в результате пожара на автозаправочной станции пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Пожар случился вечером 20 октября в посёлке городского типа Белый Яр. Огнём пройдено 60 кв. м. На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение цистерны с переходом огня на рядом стоящий тягач и помещение операторов. На месте происшествия работали 23 огнеборца, были задействованы семь единиц спецтехники.

«В ходе ликвидации возгорания специалистам скорой медицинской помощи были переданы два человека», — сообщает пресс-служба спасателей.

Причины, виновники возгорания и ущерб от пожара пока устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии 17 октября произошел пожар на автозаправочной станции в Ногайском районе. Пострадавших нет.