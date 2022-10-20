Киев, 20 октября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкционных мерах в отношении супруги президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины Лукашенко. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба офиса Зеленского.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Под санкционным давлением Киева Галине Лукашенко теперь предстоит находиться 10 лет.

Одобренный Зеленским документ СНБО предусматривает 13 санкций, среди которых блокировка активов и запрет на приобретение земельных участков на территории, подконтрольной Киеву.

О реакции на это Александра Лукашенко или его супруги пока ничего неизвестно.