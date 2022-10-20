Лондон, 20 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Биржевая цена на газ в Европе выросла на торгах в четверг, 20 октября, поднявшись выше отметки в $1300 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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К закрытию торгов стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу нидерландского хаба TTF составила $1302,5 за тысячу кубометров, что на 14,2% выше расчётной цены предыдущего дня — $1140,1 за тысячу кубометров.

При этом ранее в ходе торгов стоимостью фьючерсов на газ росла более чем на 16% и на максимуме достигала $1327 за тысячу кубометров.

Напомним, ранее на текущей неделе биржевая цена на газ в Европе опускалась ниже $1100 за тысячу кубометров впервые с середины июня 2022 года.