Ярославль, 20 октября 2022, 19:29 — REGNUM В Ярославле серийный нарушитель правил дорожного движения попал в аварию. Об этом сообщает управление ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
ДТП произошло 20 октября на перекрестке Московского проспекта и улицы Кривова. В автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AMG GLE 63S» врезался другой автомобиль, ехавший по второстепенной дороге.
Изучая документы, сотрудники ДПС выяснили, что собственник «Мерседеса» является злостным неплательщиком штрафов.
В ГИБДД подчеркнули, что в данной конкретной аварии неплательщик штрафов не виноват. Виновником признан водитель другой машины. Выходит, что один нарушитель невольно наказал другого.