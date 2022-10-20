Ярославль, , 19:29 — REGNUM В Ярославле серийный нарушитель правил дорожного движения попал в аварию. Об этом сообщает управление ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Авария в Ярославле ГИБДД УМВД по Ярославской области

ДТП произошло 20 октября на перекрестке Московского проспекта и улицы Кривова. В автомобиль «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ AMG GLE 63S» врезался другой автомобиль, ехавший по второстепенной дороге.

Изучая документы, сотрудники ДПС выяснили, что собственник «Мерседеса» является злостным неплательщиком штрафов.

«К моменту ДТП у него их насчитывалось уже 158, и все они не были оплачены. После завершения процедуры оформления ДТП, злостный неплательщик был передан прибывшим на место сотрудникам федеральной службы судебных приставов для применения мер в рамках имеющегося в отношении должника исполнительного производства», — сообщили в полиции.

В ГИБДД подчеркнули, что в данной конкретной аварии неплательщик штрафов не виноват. Виновником признан водитель другой машины. Выходит, что один нарушитель невольно наказал другого.