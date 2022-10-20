Минск, , 20:26 — REGNUM Договорившись о поставках вооружения Таджикистану, президент Белоруссии Александр Лукашенко решил «для равновесия» усилить боеспособность киргизской армии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил политолог Олег Ковалёнок.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принцип многовекторности Александр Лукашенко применяет не только в отношениях с крупными геополитическими игроками, но, как выясняется, и с постсоветскими республиками. После встречи Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, где, по всей видимости, обсуждались поставки в среднеазиатскую республику белорусских «Полонезов», появилась информация о том, что белорусский ракетный комплекс «Печора‑2БМ» скоро появится в Киргизии. То есть в очередном конфликте на таджикско-киргизской границе белорусское оружие может быть использовано с обеих сторон». Олег Ковалёнок

По мнению политолога, участие Белоруссии в милитаризации Средней Азии не слишком нравится российскому руководству. «Москве совершенно не нужны какие бы то ни было конфликты в своём подбрюшье, а Лукашенко сейчас занимается масштабированием одного из них. Одно дело — автоматные перестрелки между таджиками и киргизами, и совсем другое — использование ими современных РСЗО и ракетных комплексов, обладающих большой разрушительной силой. Учитывая взаимную неприязнь среднеазиатских народов, при помощи белорусского оружия может вспыхнуть полномасштабная война. Так что, на мой взгляд, Лукашенко в скором времени ждёт серьёзный и неприятный для него разговор с Кремлём», — считает Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, киргизский министр обороны Бактыбек Бекболотов 19 октября заявил, что в Киргизию из Белоруссии в скором времени поставят современный комплекс противовоздушной обороны.