Эксперт: Кремлю может не понравиться активность Лукашенко в Средней Азии
Минск, 20 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Договорившись о поставках вооружения Таджикистану, президент БелоруссииАлександр Лукашенко решил «для равновесия» усилить боеспособность киргизской армии. Об этом корреспондентуИА REGNUM 20 октября заявил политологОлег Ковалёнок.
По мнению политолога, участие Белоруссии в милитаризации Средней Азии не слишком нравится российскому руководству. «Москве совершенно не нужны какие бы то ни было конфликты в своём подбрюшье, а Лукашенко сейчас занимается масштабированием одного из них. Одно дело — автоматные перестрелки между таджиками и киргизами, и совсем другое — использование ими современных РСЗО и ракетных комплексов, обладающих большой разрушительной силой. Учитывая взаимную неприязнь среднеазиатских народов, при помощи белорусского оружия может вспыхнуть полномасштабная война. Так что, на мой взгляд, Лукашенко в скором времени ждёт серьёзный и неприятный для него разговор с Кремлём», — считает Ковалёнок.
Как сообщалоИА REGNUM, киргизский министр обороныБактыбек Бекболотов 19 октября заявил, что в Киргизию из Белоруссии в скором времени поставят современный комплекс противовоздушной обороны.