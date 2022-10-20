Минск, 20 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Договорившись о поставках вооружения Таджикистану, президент БелоруссииАлександр Лукашенко решил «для равновесия» усилить боеспособность киргизской армии. Об этом корреспондентуИА REGNUM 20 октября заявил политологОлег Ковалёнок.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Принцип многовекторности Александр Лукашенко применяет не только в отношениях с крупными геополитическими игроками, но, как выясняется, и с постсоветскими республиками. После встречи Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, где, по всей видимости, обсуждались поставки в среднеазиатскую республику белорусских «Полонезов», появилась информация о том, что белорусский ракетный комплекс «Печора‑2БМ» скоро появится в Киргизии. То есть в очередном конфликте на таджикско-киргизской границе белорусское оружие может быть использовано с обеих сторон». Олег Ковалёнок

По мнению политолога, участие Белоруссии в милитаризации Средней Азии не слишком нравится российскому руководству. «Москве совершенно не нужны какие бы то ни было конфликты в своём подбрюшье, а Лукашенко сейчас занимается масштабированием одного из них. Одно дело — автоматные перестрелки между таджиками и киргизами, и совсем другое — использование ими современных РСЗО и ракетных комплексов, обладающих большой разрушительной силой. Учитывая взаимную неприязнь среднеазиатских народов, при помощи белорусского оружия может вспыхнуть полномасштабная война. Так что, на мой взгляд, Лукашенко в скором времени ждёт серьёзный и неприятный для него разговор с Кремлём», — считает Ковалёнок.

Как сообщалоИА REGNUM, киргизский министр обороныБактыбек Бекболотов 19 октября заявил, что в Киргизию из Белоруссии в скором времени поставят современный комплекс противовоздушной обороны.