Москва, , 19:27 — REGNUM Определены регионы-лидеры по числу поданных заявок на участие в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Прием заявок завершился 16 октября. Как сообщили в оргкомитете премии, в тройку лидеров вошли: Москва — 840 заявок, Санкт-Петербург — 139 заявки и Республика Татарстан – 94 заявки.

Наибольшую активность проявили соискатели из Центрального и Приволжского округов — 1024 и 233 заявки соответственно. Помимо Москвы и Татарстана, в числе лидеров Московская область (75 заявок).

Со стороны Северо-Западного федерального округа к премии присоединились 202 участника: большая часть заявок из северной столицы, Ленинградской и Мурманской областей. В топ-3 регионов Уральского федерального округа, номинировавшего 199 заявок, вошли Челябинская, Тюменская области и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. От Сибири номинировано 78 инициатив. По количеству лидирует Красноярский край, далее идут Кемеровская и Новосибирская области. Со стороны Дальневосточного федерального округа получено 56 заявок, среди лидеров — Хабаровский край (12 заявок), а также Республика Саха (Якутия) и Приморский край – по 10 заявок.

Южный федеральный округ представил на премию 62 проекта. В топ-3 по количеству заявок вошли Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым. Из Северо-Кавказского федерального округа на соискание премии поступило 23 проекта, из которых 11 заявок из Ставропольского края, Кабардино-Балкария и Адыгея заявили на конкурс 9 проектов.

Какие из регионов попадут в число финалистов, станет известно 10 ноября, когда экспертный совет премии завершит оценку конкурсантов и сформирует шорт-лист из 50 позиций — по пять в каждой из десяти номинаций.

Несмотря на то, что заявочная кампания проходила в сложных условиях глобальной трансформации игроков и рынков, со стороны креативного сектора интерес к премии сохранился на самом высоком уровне. Таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря новым возможностям этого года: номинировать проект мог любой желающий, стало возможным представить социальные проекты в отдельной номинации, своя номинация появилась у цифровых проектов, а также проектов по развитию пространств и территорий.

«Возрастающий интерес к участию в премии подтверждает востребованность инициатив по поддержке и развитию национальной креативной экономики, — считает руководитель Роскультцентра, директор Russian Creative Awards Марина Абрамова. — Мы не устаем говорить, насколько важно развитие этого сектора в текущей ситуации, когда нужна прицельная поддержка и концентрация усилий для обеспечения устойчивости всех сфер деятельности. В этом году особенно радует активность в регионах, не только количество, но и качество поданных проектов».

10 ноября на официальном сайте премии rc-awards.ru будет обнародован шорт-лист номинантов, а затем, с 10 по 24 ноября, члены жюри в составе 30 человек определят победителей в 10 номинациях: «Человек года», «Меценат года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект», «Креативный социальный проект», «Культурный код», «Креативный регион».