Казань, 20 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс Татарии рассмотрели 20 октября депутаты Госсовета. Законопроект разработан с целью приведения отдельных положений кодекса в соответствие с федеральным законодательством, сообщает пресс-служба парламента РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Согласно Федеральному закону «О внесении изменения в статью 52 Семейного кодекса Российской Федерации» уточнен перечень лиц, которые вправе оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. В связи с этим статья 43 Семейного кодекса РТ дополнена частью 11, где говорится, что данные об отце ребенка в книге записей рождений могут быть оспорены в судебном порядке также по требованию наследника лица, записанного в качестве отца ребенка. До этого таким правом были наделены только фактические мать или отец ребенка, лицо, записанное в качестве отца или матери ребенка, сам ребенок по достижении 18 лет, а также опекуны (попечители) ребенка или недееспособных родителей.

Также предлагается закрепить за органами опеки и попечительства право исполнять обязанности законного представителя в отношении несовершеннолетних выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вне зависимости от ведомственной принадлежности такой организации.

Парламентарии приняли законопроект в первом и третьем чтениях.

Напомним, по данным Министерства просвещения России в 2021 году в органы опеки и попечительства поступило 162 260 сообщений о нарушении прав детей.

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