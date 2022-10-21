Магас, , 09:30 — REGNUM В гериатрических центрах Ингушетии провели аудит целевых показателей проекта «Старшее поколение», отметив положительные результаты. По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, в Ингушетии родственники не согласятся доверить пожилых людей медикам, поэтому было решено разрешить их госпитализацию вместе с ухаживающими.

Пожилые люди Pfrf.ru

В Ингушетию с рабочим визитом прибыла группа специалистов гериатрического профиля во главе с Юлией Котовской, возглавляющей управление по реализации функции национального медицинского исследовательского центра по профилю «гериатрия» ФГАОУ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ. Специалист отметила, что в регионе заметны результаты работы в рамках проекта «Старшее поколение», и показатели по нему будут достигнуты. Она положительно оценила наличие в регионе специального гериатрического центра, заметив, что это говорит о внимании к пожилым людям. Также Котовская обратила внимание, что в регионе заметно желание людей работать, присутствует понимание проблем и есть команда специалистов-гериатров. «У нас два комплекса мер, благодаря которым будет развиваться программа: по профилактике падений и переломов и по ранней диагностике когнитивных изменений», — заявила по результатам проверки Котовская на встрече с вице-премьером республики Эсет Боковой.

Медики прибыли в Ингушетию для проведения аудита мероприятий в рамках результатов федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Они выборочно побывали в нескольких организациях здравоохранения, где имеются гериатрические койки. Это Сунженская центральная районная больница и Ингушская республиканская клиническая больница имени А. О. Ахушкова, гериатрический центр, который функционирует в с. п. Троицкое на базе СЦРБ, и гериатрический кабинет в городской поликлинике г. Назрани.

Специалисты рассмотрели достижение показателей по проектам: уровень госпитализации на геронтологические койки граждан от 60 лет на 10 тысяч населения соответствующего возраста, охват граждан старше трудоспособного возраста профосмотрами, в том числе, диспансеризацией, а также долю лиц старше трудоспособного возраста с заболеваниями и патологические состояниями, пребывающих под диспансерным наблюдением.

Проверяющие положительно оценили уникальную возможность госпитализации пациентов гериатрического профиля с ухаживающим родственником. По поводу нее высказался и глава республики Махмуд-Али Калиматов. По его словам, это отвечает особенностям менталитета жителей Ингушетии. Как заметил Калиматов, пожилые люди всегда занимали в местном обществе особое место.

«Нет ничего более предосудительного в народе, чем плохое отношение к старикам. Поэтому в Ингушетии нереально, чтобы родственники согласились доверить своего пожилого родственника даже медицинским работникам. Постоянно находиться рядом и ухаживать за ним они считают своим прямым долгом. С учетом этого было принято решение о госпитализации пациентов гериатрического центра вместе с ухаживающим родственником», — пояснил Махмуд-Али Калиматов.

Делегация Минздрава РФ также встретилась с деканом медицинского факультета Ингушского государственного университета Омаром Яндиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с реализацией образовательных программ по гериатрии. Еще одну встречу специалисты провели с представителем Министерства труда и соцразвития, обговорив с ним вопросы подготовки к внедрению системы долговременного ухода.«В этом мы рассчитываем на то, что клинические ординаторы из региона будут направляться к нам для целевого обучения, чтобы формировалась не только сама служба, но и основа преподавания, готовились квалифицированные кадры», — рассказала Юлия Котовская.

В рамках реализации проекта «Старшее поколение» в соответствии с порядком оказания медпомощи по профилю «Гериатрия» в 2019 году в Ингушетии были открыты пять гериатрических кабинетов и 20 коек соответствующего профиля. Они продолжают функционировать. В регионе полностью создана гериатрическая служба. За весь период работы центров зарегистрировано 920 посещений, на постоянном учете состоят 470 пациентов.